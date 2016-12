Hernando County real estate transactions for Dec. 23, 2016

BROOKSVILLE

1412 Culbreath Rd., to Darren C. Butler & Marni S. Butler by Central Fl Investments LLC, $290,000, 11/17/2016.

4359 Gevalia Dr., to Robert K. Walker by Joseph Zoppi & Adrienne Zoppi, $220,000, 11/18/2016.

265 Sunset Dr., to Steven W. Pearson Trustee & Steven R And Christa G Pearson Irrevocable Trust by Paul A. Zambrano, $200,000, 11/22/2016.

26873 Hiawatha Blvd., to Wesley Taylor by Stacy Westbrook Whitehead & Donald P. Whitehead Jr., $192,500, 11/07/2016.

7450 Epworth Dr., to James W. Leininger & Peggy J. Leininger by Esther I. Tobias & James A. Tobias, $185,000, 11/21/2016.

4259 Caskie Pl., to Joseph E. Snavely & Marc S. Fedroff by Debra Bence, $166,500, 11/15/2016.

15474 Sonora Dr., to Michael A. Hollis by Eugene R. Michael, $162,000, 11/16/2016.

15450 Atwater Dr., to James M. Coyle & Christine L. Coyle by Kenneth C. Wiggins & Linda R. Wiggins, $159,900, 11/17/2016.

7010 Wirevine Dr., to Jesse A. Wilson & Charity H. Wilson by Eugene D. Hawkinson Trustee & Hawkinson Family Trust, $155,000, 11/23/2016.

15195 Keller St., to Ernesto Aguiar Figueredo & Lesly M. Barahona by Jaipaul S. Lokhnath & Jaiantie Lokhnath, $150,000, 11/18/2016.

4588 Lisette Cir., to Jeremy J. King & Kristen E. King by Brian C. Harre & Tamara L. Harre, $140,000, 11/17/2016.

15119 Hankla Rd., to Christopher J. Belmont & Jody R. Ballor by Becky Leavell & John D. Leavell, $127,000, 11/17/2016.

8070 Morelli Ave., to Thomas E. Kanaar & Norma Kanaar by Stewart Kahn, $52,000, 10/31/2016.

27127 Thorncrest Ave., to Tsg Rentals LLC by Amanda C. Smith & George Esparza, $50,000, 11/21/2016.

9184 Dan Lynn St., to Eugenia Y. Moxham & Paul D. Moxham by Sigmund P. Polites, $47,000, 11/16/2016.

8091 Little Tee Ln., to Cynthia N. Davis by David Sanders & Gayle Sanders, $42,500, 11/15/2016.

HERNANDO BEACH

3448 Croaker Dr., to George William Ritter III. Trustee & George William Ritter Revocable Living Trust by Timothy A. Thomas & Diane M. Thomas, $258,000, 11/22/2016.

SPRING HILL

11348 Newington Ave., to Laurence L. Lambert & Claudia I. Lambert by David T. Perlingieri & Francine Baia, $595,000, 11/18/2016.

12032 Sapphire Dr., to Joseph Raphael Vallejo & Adrienne Michelle Vallejo by Chester T. Gibson & Marsha L. Gibson, $268,000, 11/08/2016.

2375 Fairskies Dr., to John M. Fonger & Linda M. Fonger by Carol J. Rinehart & Carol J Rinehart Revocable Trust, $252,000, 11/07/2016.

8016 Bellevista Ct., to Kathy L. Roach & Gary T. Kagel by Joan Jacoby, $247,000, 11/21/2016.

13380 Barkingside Pl., to La Rosa Guevara Gabriel De & Camila Magalhaes by Johnny Ingram III. & Reagan Ingram, $240,000, 10/18/2016.

4344 Rachel Blvd., to Sandra L. Purk & Douglas L. Purk by Sharon Jean Swanston & Kyle D. Swanston Atty In Fact, $240,000, 11/21/2016.

11752 New Britain Dr., to William Christopher Bell & Darla Kay Bell by Jerry L. Arnold & Mary L. Arnold, $231,000, 11/17/2016.

1224 Lansing Dr., to Jose N. Dias & Ana M. Dias by Philip Bomhoff, $222,000, 11/23/2016.

13193 Amber Woods St., to John C. Carver & Melinda Carver by Doris M. Hiscox & Doris M. Hiscox Trustee, $218,000, 11/18/2016.

11222 Westerly Dr., to Matthew F. Lezynski & Emily M. Lezynski by Us Bank Na & Sw Reo Trust 2015 1, $217,900, 11/15/2016.

3260 Cedar Crest Loop, to Marvin C. Reiter & Monique R. Reiter by Susan P. Langone, $200,000, 11/10/2016.

11949 Wexford Blvd., to Steven P. Archer & Roger L. Guenther by Amada Chenenky & Stephen Chenenky, $196,900, 11/07/2016.

11327 Rainbow Woods Loop, to Miguel Oliveira & Daniel Oliveira by Steinmetz Colette M. Powers & Colette M. Powers Steinmetz, $190,000, 11/23/2016.

3788 Beaumont Loop, to Sandra Lee Cargill by Joseph Gonzalez & Carmen L. Gonzalez, $186,500, 11/10/2016.

12193 Glancy Ln., to Michael T. Boone & Jessica K. Bajwa by Lita D. Gonzalez & Gary Gonzalez, $170,000, 11/08/2016.

14061 Tyringham St., to Robert M. Wallace & Pamela J. Wallace by John F. Sirvent IV. & Jessica Ohalloran, $169,800, 11/16/2016.

4297 Everett Ave., to Keith A. Swango & Catherine F. Swango by Derek H. Saunier & Rebecca J. Saunier, $160,000, 11/15/2016.

2453 Grasslands Ct., to Edward Donaghy & Betty Ann Donaghy by Hope V. Kent, $155,000, 11/08/2016.

4508 Odin St., to Lynn A. Rivera by Lawrence I. Thompson, $155,000, 11/22/2016.

6363 Airmont Dr., to Steven J. Anderson Sr. & Nancy R. Anderson by J Johnston Properties LLC, $155,000, 11/23/2016.

9008 Jena Rd., to Mark J. Cunningham by Melody A. Darienzo & Raymond V. Darienzo, $154,900, 11/08/2016.

9269 Dunkirk Rd., to Margaret Monteleone by Howard G. Tomlin & Howard F And Gertrude J Tomlin Trust, $147,000, 11/17/2016.

11224 Kangley Ln., to Armando P. Signorini & Julia A. Signorini by Jared Hanlon, $145,000, 11/18/2016.

4046 Braemere Dr., to Riley Kinman by Leni T. Butler, $145,000, 11/10/2016.

13308 Asbury St., to Jaime Powers by James Matthew Mcgee & James M. Mcgee, $143,000, 11/28/2016.

2360 Jasper Park Ct., to Kathryn A. Bangs Trustee & Kathryn A Bangs Declaration Of Trust by Bernard H. Hilton & E. Marie Hilton, $142,000, 11/14/2016.

7406 Baywood Forest Cir., to David S. Sutherland & Rose K. Sutherland by George A. Woods Trustee & Julia Woods Trustee, $140,000, 11/21/2016.

10460 Audie Brook Dr., to Joseph J. Eisenberg & Angela H. Eisenberg by Ardita Mulaj, $137,500, 11/17/2016.

1231 Mystic Ct., to Leonard M. Pinelli by Joseph W. Groeneveld, $137,500, 11/22/2016.

4831 Keysville Ave., to Jose F. Justino & Nelia Justino by Jack D. Jones III. & Robert Mckay Jones, $137,000, 11/09/2016.

4012 Beaumont Loop, to Jose Luis Burgos & Emma Torres by Nikki Leanne Favata & Nikki Lynn, $136,500, 11/16/2016.

6402 Lost Tree Ln., to Patrick J. Trubiano & Kathleen Oneil Trubiano by Bridie L. Klein, $136,000, 11/22/2016.

13012 Jocelyn Way, to Bella Property Investments LLC by Bank Of New York Mellon & Bank Of New York, $135,000, 10/05/2016.

11005 Belltower St., to Anna M. Harty by Stephen J. Hritsko & Anna M. Hritsko, $130,000, 11/15/2016.

14228 Coronado Dr., to Caryn Marie Perkins by Duane Dember, $128,000, 11/18/2016.

12283 Ronald St., to Jeanine Lemieux & Edward D. Cichowski by Loretta A. South, $122,000, 11/18/2016.

11116 Monarch St., to Jennifer J. Johnson by Richard L. Silva & Louise R. Silva, $120,000, 11/17/2016.

3501 Rada Ln., to Jesse R. Vermillion by Kelly Lee Peterman & Kelly Lee Curtis, $119,000, 11/17/2016.

4336 Lightfoot St., to James V. Perry by Dorothy L. Alaimo, $118,000, 11/28/2016.

1080 Shenandoah Ln., to Harry D. Jeffery & Helen L. Jeffery by Deborah J. Butler & Deborah J. Hedrick, $115,000, 11/15/2016.

5046 Kenmore St., to Juan Carlos Quinones Ii. by James Holderness & Jody Murman, $115,000, 11/17/2016.

2485 Lackland Ave., to Linda Gallagher by Kenneth L. Graves & Graves Lori Ann Russo, $114,900, 11/18/2016.

13449 Barlington St., to Joseph Michael Thompson & Christine Marie Darmanin by Michael Pannone & Lisa Pannone, $109,900, 11/18/2016.

1351 Mcneal Rd., to Elizabeth A. Brown by Charles Dale Lemons, $109,900, 11/18/2016.

8413 Natoma St., to Wayne Gray & Irene Gray by Coast Equities Inc, $109,900, 11/22/2016.

4077 Chadwick Ave., to Ennys Vazquez by Peter A. Lespinasse & Lucy M. Schall, $109,000, 10/06/2016.

13210 Amber Woods St., to Iralidys Hernandez & Michel Reyes by Ariosky Collado Trustee & 13210 Amber Woods Street Land Trust, $105,000, 10/28/2016.

10499 Casa Grande Cir., to Trung Van Dam & Loan Thi Kim Ngo by Aloys Delton Eichers & Helen Olson Eichers, $100,000, 11/15/2016.

10440 Monarch St., to Robert P. Stansell Ii. by John M. Payton & Marjorie A. Payton, $95,000, 11/17/2016.

12301 Trout Cir., to Gary Odom & Alice Odom by Mary Schubert, $95,000, 11/17/2016.

6543 Grapewood Rd., to Michael Lovera & Tianna Ruiz by Mark Watson Jr., $94,900, 11/18/2016.

4039 Windswept Ave., to John J. Keough III. & Joan Karas by Stephen H. Spring & Jennifer A. Spring, $92,500, 11/10/2016.

14005 Amero Ln., to Douglas G. Doane by Christiana Trust & Savings Fund Savings Fsb Wilmington, $83,000, 11/16/2016.

6592 Brambleleaf Dr., to Ronald T. Payne & Dorothy L. Payne by Joe M. Hudnall, $80,000, 11/15/2016.

8490 Dorsey St., to Andrew & Andrew Real Estate Investors LLC by Sean E. Hengesbach Succ Trustee & Patricia K Bird Revocable Living Trust, $77,000, 11/21/2016.

3081 Polk Ave., to Campground Estate Properties LLC by Luz M. Perez & Jose A. Perez, $72,500, 11/14/2016.

10020 Vancouver Rd., to Rssa Properties LLC by Wells Fargo Bank Na, $69,500, 10/27/2016.

2171 Wingfoot Ct., to Charles J. Brown Jr. & Susan E. Brown by Janet Gorman & Denise Horr, $65,000, 11/18/2016.

3684 Portillo Rd., to Karen Riesbeck & William Riesbeck by Alban C. Kalvelage & Lois L. Kalvelage, $50,000, 11/22/2016.

1131 Cobblestone Dr., to Aleppo Properties LLC by Andrew A. Yearous, $40,000, 11/14/2016.

WEEKI WACHEE

10419 Woodland Waters Blvd., to Adam S. Wilfong & Michelle L. Wilfong by Comerica Bank & Phh Mortgage Corporation, $369,000, 11/23/2016.

7268 Crystal Spring Run, to Michael C. Mateer & Erin A. Mateer by Michael A. Guarino & Michelle Guarino, $350,000, 11/14/2016.

7483 Dundee Way, to Gail Paulsen by Robert Otto, $67,000, 11/17/2016.

5127 Yearling Ave., to Jonathan David Cross by Richard Bailey & Dianne Bailey, $55,000, 11/18/2016.