Pasco County real estate transactions for Dec. 23, 2016

DADE CITY

34052 Americana Ave., to Gloria J. Locicero & Joseph Locicero by David M. Pharis & Judith G. Pharis, $595,000, 11/29/2016.

33719 Sickler Dr., to Charles D. Beck Jr. & Judith G. Beck by Denise M. Gero, $410,000, 12/1/2016.

16845 Almar Ln., to Karl Scholl III & Theresa M. Scholl by Dorothy D. Tucker, $380,000, 12/2/2016.

19042 Argus Dr., to Jaymes Del Wininger & Wendivirginia Wininger by Nancy J. Hartline & Karl O. Hayward, $315,000, 12/2/2016.

36302 Florrie Mae Ln., to James E. Myrice Jr. & Kathy Myrice by Robert B. Mott, $285,000, 12/2/2016.

37405 Marco Ln., to Rhoden Amber Cole & William Kelly Rhoden Jr. by Cheryl A. Stilphen & Harry W. Stilphen, $190,000, 12/2/2016.

37409 Howard Ave., to Jawad Babar by Truly Your Investment LLC, $52,000, 11/23/2016.

HOLIDAY

2216 Pleasant Hill Ln., to Amy M. Dotson & Joseph L. Dotson by Mcm Capital Partners LLC Trustee & Ventures Trust 2013 I H R, $189,000, 11/28/2016.

1944 Society Dr., to Dena R. Kelly & Ricky L. Kelly by Marjorie Widener & Michael J. Widener Atty In Fact, $147,000, 12/1/2016.

3248 Darlington Rd., to Racquel Christine Anderson & Tyrell Permon Anderson by Patricia E. Lawrence & Patricia Morton, $141,500, 11/29/2016.

5646 Mirada Dr., to Phong Nguyen & Tuong Nguyen by Elaine Vakalopoulos & George Vakalopoulos, $101,000, 12/2/2016.

2716 Lawn Pl., to Augusto Maura by Heather T. Lueth & Russell T. Lueth, $99,900, 11/23/2016.

1440 Dartmouth Dr., to Colleen Martin by Deborah L. Tyler & Wayne F. Tyler, $95,000, 11/28/2016.

3711 Beechwood Dr., to Aziz Fermano by Btco Trust Inc, $85,000, 12/1/2016.

3542 Margate Dr., to Sandra R. Huff by Kathy L. Hall & Kathy L. Irgens, $84,300, 12/2/2016.

3133 Dole St., to Pat Tsahalis & Peter Tsahalis by Amy Barndollar & Hugh O. Barndollar III, $74,000, 12/2/2016.

3023 Merita Dr., to Douglas W. Taylor & Veronica Taylor by Carol King & Todd Anthony King, $73,000, 11/22/2016.

1341 Jennings Dr., to Kyle Davis by Cappola Paul A Retained Annuity Trust & Cappola Paul A Trustee, $69,900, 12/2/2016.

1034 Baillies Bluff Rd., to Wallace C. Murray by Marion Bernice Buckridge, $60,000, 11/28/2016.

3049 Buckner Ct., to Claire S. Mathews & George R. Mathews by Gary W. Kelton & Glenda R. Kelton, $58,000, 12/6/2016.

1151 Lodestar Dr., to Ioannis Tsirnikas by Mark C. Healy Atty In Fact & West Edge Inc, $56,000, 11/28/2016.

3328 Bayport Dr., to Sun King Properties LLC by Barbara Price & Morgan Price, $50,500, 11/29/2016.

4834 Briar Hill Ct., to Maria B. Hicks by Daryl Katz, $50,000, 12/5/2016.

3550 Atlantis Dr., to Vela Jaime R. Alvarado & De Alvarado Vilma Rivera by Emmanuel Hatziantoniou & Stella Hatziantoniou, $50,000, 12/2/2016.

1741 Marengo Dr., to Larry L. Thebo by Pauline Cyrezak & Cyrezak Pauline M Revocable Trust, $48,000, 12/2/2016.

HUDSON

6510 Saltwater Blvd., to Beverly A. Chawk by Joseph Toomer & Virginia Toomer, $320,000, 11/30/2016.

8853 Kilmer Way, to Rosemarie Dacunti by Shane Donaldson & Rachael Page, $195,000, 11/28/2016.

6435 Harbor Dr., to Danielle A. Calder by Southeast Property Acquisitions LLC, $157,500, 11/30/2016.

5915 Sea Ranch Dr. Unit 409, to Rathmore Properties LLC by Edward T. Glenn & Maureen Ellen Glenn, $155,000, 11/21/2016.

6710 Canal St., to Mclanie Leathers & James Mckibban by Christopher Kaye & Yvonne Kaye, $154,900, 11/22/2016.

9240 Duffer Ct., to Fereniki Abril & Marco T. Abril by Cecilia Mayo & Peter Paul Mayo, $150,000, 11/30/2016.

13816 Coco Ave., to Shaun Kennedy by Michael A. Andrews & Rosemary E. Andrews, $145,000, 12/1/2016.

12101 Longstrap Ln., to Jacqueline S. Pena by Sandra L. Winters, $144,000, 11/30/2016.

11544 Baronwood Ct., to Daniel M. Driessen & Driessen Lisa Estrada by Antonia Manniello, $140,000, 11/23/2016.

18034 Tarrington Pl., to Suzanne M. Fleury by Julius Tricano & Patricia M. Tricano, $137,000, 12/1/2016.

8507 Summer Dr., to Christine Marie Torres by Rose Builders LLC, $133,000, 12/6/2016.

18620 Bent Pine Dr., to Raymond Okane & Florence L. Taaffe by Roy Berg, $130,000, 12/1/2016.

5915 Sea Ranch Dr. Unit 404, to James V. Nimrod & Ruth L. Nimrod by Durgin Frances S Revocable Trust & Diane Hardin, $120,000, 12/1/2016.

15336 Dennis Dr., to James R. Bryan & James Robert Duane Bryan by Olga L. Hector & Ignacio Padron, $89,100, 11/28/2016.

10328 Autumnwood Dr., to Mary Annette Weeks & Robert Allen Weeks by Weeks Deaney W Estate Of & Robert Allen Personal Representative Weeks, $87,000, 11/30/2016.

12600 Robinhood Rd., to William Frazier & Frazier Grit Timmons by John S. Young, $86,000, 12/1/2016.

12901 Teakwood Ln., to 12901 Teakwood Lane Land Trust & Trinity Management Group LLC Trustee by Patricia L. Spoeth, $85,000, 12/2/2016.

11536 Hudson Ave., to Jessica Cole & Ruth White by Jeffrey Michael Bronner, $85,000, 12/2/2016.

12812 Wedgewood Way Apt C, to Gary Steven Baker & Jennifer Joyce Baker by Frederick G. Beecroft, $68,900, 11/7/2016.

12118 Pawnee Dr., to Mary Lou Eckstein by Elisabeth E. Dickenman, $48,000, 11/7/2016.

13236 Indigo Ln., to Amanda M. Halloran & John F. Halloran by Andrea Webb & Euler Webb, $42,500, 12/1/2016.

LAND O'LAKES

22840 Collridge Dr., to Donnie Mullins & Kristine Mullins by Athena Smith & Ronald Smith, $380,000, 12/7/2016.

4518 Cozzo Dr., to Denise M. Gero by National Residential Nominee Services Inc, $329,900, 10/17/2016.

22728 Eagles Watch Dr., to Salaphay Papsidero & Vincent L. Papsidero Jr. by Rebecca R. Davis & Rodrigo M. Davis, $298,900, 12/6/2016.

20828 Woodvale Ln., to Jennifer A. Claridge & Matthew D. Claridge by Kristen H. Sabina & Manuel A. Sabina, $296,000, 12/5/2016.

6517 Lake Irene Dr., to Karrell Katherine Miller & William Dale Miller by Joni L. Albritton, $280,000, 11/28/2016.

4841 Artesian Rd., to Anoop Nair & Suma Nair by Bonnie Pappas, $277,000, 11/18/2016.

3701 Redwood Dr., to Alison R. Austin & John S. Austin by Valerie Green & David J. Mccallister, $250,000, 11/29/2016.

3718 Beneraid St., to Diem Chieu by Ashley P. Good & David A. Hillenburg, $247,000, 11/25/2016.

4112 Snipe Ln., to Andrew Brooks Russell & Lauren Lanae Russell by Brookfield Relocation Inc, $238,800, 10/19/2016.

18000 Glastonbury Ln., to Shauna Brown & Tiffany Hunnewell by Cam X Trust & Hmcassets LLC Trustee, $215,000, 11/10/2016.

5317 Dittany Ct., to Behzad Taghizadeh & Roya Tahmaseby by Erich C. Stephans & Jessica R. Stephans, $215,000, 11/15/2016.

20941 Tangor Rd., to Angela Harrington & Charles Harrington by Frances S. Fedak, $210,000, 11/30/2016.

2337 Tioga Dr., to Freo Florida LLC by George J. Suarez & Patricia C. Suarez, $205,000, 11/29/2016.

20926 Sunsweet Ct., to Joy A. Hall by Kevin W. Love & Kim L. Schwartz, $200,000, 11/23/2016.

24823 Permit Way, to Brittany M. Durham & Micheal H. Durham by Delperdang Leslie A Trustee & Dodge N P Trust, $185,500, 10/21/2016.

7842 Citrus Blossom Dr., to Brandilynn Buscemi by Rickey D. Granger Jr. & Julia Varela, $166,000, 11/18/2016.

9630 Simeon Dr., to Cheryl Mikulec by Neale A. Davis, $159,200, 11/29/2016.

22732 Penny Loop, to Nelson Copo & Viktoria Padilla by Kevin Dec LLC & Xom LLC, $119,000, 12/2/2016.

8531 Pump Station Rd., to Ryan Cherry by Richard Mcclendon, $55,000, 11/30/2016.

22640 Watersedge Blvd. Apt 69, to Christian J. Cortes & Jennifer Cortes by Bethany A. Garcia & Michael Garcia, $45,000, 12/5/2016.

LUTZ

26909 Haverhill Dr., to Yvonne Cochran by Carol C. Anderson & Charles Anderson, $174,000, 11/22/2016.

1402 Edgewater Ct., to Michelle Jolly by Rodney Glen Harkins & Velma I. Harkins, $172,500, 11/14/2016.

21439 Clubside Loop, to Ashley T. Wise by Bonnie Hurlock & David Hurlock, $150,000, 11/30/2016.

17551 Wellfield Ct., to Ditech Financial LLC by Robert L. Evans & Evans Robert L Unknown Spouse Of, $60,000, 11/29/2016.

NEW PORT RICHEY

4956 Southshore Dr., to Leander J. Koutsos & Nicole M. Koutsos by Haslett Dolores Faye Revocable Trust & Haslett Dolores Faye Trustee, $496,000, 11/30/2016.

6804 Morningsun Ct., to Sushilla N. Beecum & David A. Lewis by Melinda A. Slaughter & Robert G. Slaughter, $427,000, 11/30/2016.

7551 Cheltnam Ct., to Charles Puccini & Cheryl Puccini by Dennis H. Lyons & Laraine L. Lyons, $377,500, 12/1/2016.

8445 Cessna Dr., to A 1 Associates LLC by Alan J. Kussy & Kimberly A. Kussy, $350,000, 12/5/2016.

4853 Pelican Dr., to Jeanne Cowan Seagriff & Kevin Seagriff by James J. Fiegener & Patricia Fiegener, $350,000, 11/28/2016.

12820 Solola Way, to Sondra A. Fennell & Nancy A. Heiges by Ketcham Duane W & Ketcham Mayumi, $310,000, 11/30/2016.

2832 Manning Dr., to Sean M. Oflannery by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $299,000, 11/30/2016.

10453 Fenceline Rd., to Christina Rose Caples by Jacqueline Takach & Kary Takach, $285,000, 12/2/2016.

6452 River Rd., to Michael Salchert & Patricia Salchert by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $275,300, 11/30/2016.

11437 Tayport Loop, to David K. Himber & Karen B. Himber by Hospital Gloria E. Nieves, $268,900, 12/2/2016.

2341 Mountain Ash Way, to Dean A. Welshans by Toni T. Chen, $265,000, 11/22/2016.

7116 Hideaway Trl, to David Blakeslee & Staci Blakeslee by Dan A. Dixon & Kathy J. Dixon, $261,000, 12/1/2016.

4134 Perry Pl., to Savings Fund Society Fsb Wilmington by Jenard E. Brenner & Ronna L. Brenner, $258,100, 12/2/2016.

1524 Jutland Dr., to Cheri M. Edwards & Stephen R. Edwards by Connie L. Anderson & Steven E. Anderson, $254,900, 11/16/2016.

5349 Leeward Ln., to William C. Longstreet by Janet L. Pullicin, $252,800, 11/29/2016.

5009 Bonito Dr., to Gonzalo J. Constenla & Arelys L. Martinez by Diane Joan Belmonte, $252,400, 11/14/2016.

9812 Reynosa Dr., to Gary W. Anderson & Laura A. Anderson by Christopher J. Hurtado & Sarah D. Hurtado, $250,000, 12/2/2016.

1743 Lady Palm Ct., to James Wallis & Jennifer Wallis by Lisa Roosa & Michael Roosa, $242,900, 11/22/2016.

5319 Wellfield Rd., to Doris E. Bracero by Deborah R. T. Chapman & Robert F. Chapman, $229,900, 12/7/2016.

8401 Basalisk Ct., to Michael Dayani by Felisa Munoz & Victor M. Munoz, $227,000, 11/29/2016.

6508 Tina Dr. Apt 22, to Eve Martini by Carol Pavia & Carol B. Russo, $224,000, 11/16/2016.

8334 Night Owl Ct., to Katherine Lawson & Kyle Lawson by Xue Zhen Chen & Qi Kui Zhang, $217,000, 11/18/2016.

9421 Trumpet Vine Loop, to Vanovereem Linda Vanooyen by Aja L. Richards & James D. Richards, $195,000, 11/28/2016.

6547 Pine Walk Dr., to Nicholas G. Barile by Margaret M. Flanders & Raymond G. Flanders, $184,500, 12/1/2016.

11451 Tee Time Cir., to Maria Leonard by Nicole M. Berg, $172,000, 11/4/2016.

12001 Infinity Dr., to Christopher W. Walkup & Nicole M. Walkup by Lp Jedtom, $160,000, 12/2/2016.

11536 Osceola Dr., to David Andrade & Diana Andrade by Mae Fannie & Federal National Mrotgage Association, $155,000, 12/1/2016.

3840 Stratfield Dr., to Julie A. Keyes & Robert W. Keyes by Stephen J. Salvato & Tina M. Salvato, $153,000, 11/30/2016.

3128 Latrobe St., to Mnsf Acquisitions LLC by Fernando Dejesus Arrazacaeta Jr., $150,000, 11/18/2016.

9601 Noble Ct., to William J. Morris by Alida Gray, $135,000, 11/29/2016.

4650 Heavens Way, to Dawn L. Walls by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $135,000, 11/23/2016.

9035 Harrow Pl., to Rose C. Dudics by Good Jennie Estate Of & Donna Rae Personal Representative Hurley, $135,000, 12/2/2016.

7345 Washington St., to Crystal Bailey by Taylor Mcquown, $120,000, 12/2/2016.

3252 Scorecard Dr., to Felisa Munoz & Victor M. Munoz by Angel K. Skram & Michael R. Skram, $112,500, 11/29/2016.

9031 Warwick Ln., to Glenn Auspelmyer & Nancy Auspelmyer by Mar Rac LLC & Marrac LLC, $106,500, 11/28/2016.

11533 Rose Tree Dr., to Leonard P. Whitney by Wilkins Kenneth A Revocable Trust & Mildred E. Wilkins, $105,000, 11/23/2016.

7545 Red Mill Cir., to Elizabeth A. Alvarez by Sierra R. Devito, $104,500, 11/30/2016.

6706 Albemarle Pkwy., to Kim Flowers & Nicole Lynn Flowers by Phyllis B. Suarez & Richard J. Suarez, $90,000, 11/21/2016.

4214 Pecos Dr., to Donna M. Farland & Edward W. Farland by Ruskaboy Holdings LLC, $74,900, 11/28/2016.

6214 Old Trl, to Kimberly E. Anderson & Nicholas Anderson by Jenny Andersen & John Andersen, $73,000, 11/29/2016.

3841 Claremont Dr., to Ramiro Atilio Villalobos by Ronald B. Scott & Wanda M. Scott, $70,100, 12/2/2016.

3425 Murrow St., to Jose Saravia & Maria Elizabeth Saravia by Goldie Lane Enterprises Inc, $70,000, 12/2/2016.

3406 Murrow St., to Jose Saravia & Maria Elizabeth Saravia by Goldie Lane Enterprises Inc, $70,000, 12/2/2016.

4910 New England Blvd., to Darryl L. Rusch & Tammy S. Rusch by Otaki Michiko Trustee & Weiss Raymond Revocable Living Trust, $69,900, 11/28/2016.

9550 Midiron Ct., to Dawn R. Livingston by Pauline Benford & Robert Benford, $66,000, 11/29/2016.

6136 9th Ave., to James J. Fron by Chanthy Vongvanith & Somkith Vongvanith, $65,000, 11/28/2016.

6417 Bandura Ave., to M. Daniel Beaulieu by Karen L. Olson & Richard A. Olson, $64,900, 11/14/2016.

6018 Elmhurst Dr., to David A. Bartram by National Title Insurance Company Alliant & Keystone Title Agency Inc, $54,000, 11/23/2016.

7018 Maclura Dr., to Maria Delfa Carabali & Pedro Pablo Minota by Revolution Holdings LLC, $42,500, 12/7/2016.

11620 Bayonet Ln., to Frank G. Arthus by Frank Pacifico, $40,000, 11/30/2016.

9350 Xenia St., to Maria Matos & Teodoro Matos by Republic Bank & Trust Company, $40,000, 11/29/2016.

ODESSA

15308 Wind Whisper Dr., to Jesse Ferguson & Karen Ferguson by Erin Ann Altman & Erin Chaparro, $485,000, 11/30/2016.

1904 Chesapeake Dr., to Valerie Blasewitz by John Jeanne St, $265,000, 11/22/2016.

13730 Tramore Dr., to Bank Of New York As Trustee by Ashley Lakes Homeowners Association Inc & Of New York Mellon Bank, $136,000, 12/2/2016.

PORT RICHEY

5342 Bluepoint Dr., to Christopher Maher by Rene E. Bilodeau, $290,000, 11/30/2016.

9825 Hickman Ln., to Jeanluc Latrique & Latrique Sally Schultz by Hector L. Velazquez & Isabel M. Velazquez, $126,000, 12/1/2016.

11028 Island Pine Dr., to Charlece Hogan & Lamonta Hogan by Delomez Isis Trustee & Island Pine Trust, $125,000, 11/29/2016.

11640 Zircon Ln., to Josephine A. Castaldo & Bernardo Garcia by Jo Stenberg Straughn & Kim Straughn, $117,000, 11/29/2016.

8530 Paxton Dr., to Robert D. Brewer by Golden Sunrise Properties LLC & Selin Properties LLC, $115,000, 12/3/2016.

11319 Scallop Dr., to Gianna C. Collazo & Matthew J. Lyman by Erik Parks & Renee Parks, $115,000, 12/1/2016.

9435 Maxwell Ln., to Raudel Ramirez Estrada & Rosmery Viamontes Masias by Madeira Capital Fund LLC, $105,900, 11/22/2016.

9941 Woodridge Ct., to Stacee D. Reveren & Errick P. Reveron by Madeira Capital Fund LLC, $99,800, 12/2/2016.

7131 Cay Dr., to Samuel Bassous by James A. Tarro Jr. & Kathleen Tarro, $96,500, 12/2/2016.

9126 Haverford Ln., to Bich Phuong Thi Nguyen & Dat Hoang Nguyen by Cooper Opal E Revocable Living Trust & Barbara Pons, $95,000, 11/28/2016.

10123 Orchid Dr., to Jeffrey S. Tauer by Nv Acquisition Management LLC, $94,900, 10/11/2016.

7323 Star Dust Dr., to Teresa Ann Delpeschio by E. Imondijanice & R. Imondirichard, $93,000, 11/30/2016.

7234 Lincoln Park Ln., to James R. Laplante & Yvonne Wedge Laplante by Roth Janice Anderson & Carolyn Jansen, $93,000, 11/9/2016.

7534 San Moritz Dr., to Yesenia Gomez by Doris Cox, $90,000, 11/15/2016.

8803 Honeycomb Dr., to Jose M. Burgos by Julia V. Delong, $88,900, 12/2/2016.

8241 Penwood Dr., to Ronald J. Fimon by Getchell Hertbert T & Laurie A. Malenda, $79,900, 11/2/2016.

11517 Versailles Ln., to Ellen Coulbourne & Thomas Coulbourne by Phyllis J. Kent, $78,900, 11/30/2016.

10902 Kingsbridge Rd., to Jonathan Garcia Valentin by Ewa Piasecka, $74,200, 11/30/2016.

8935 Cairo Ln., to John P. Fish & Sarah L. Slick by Patrick J. Mcmunn & Perthella M. Mcmunn, $62,500, 10/13/2016.

9420 Lido Ln., to Melendez Deysis Hinojosa by Ameriquest Mortgage Securities Inc & Deutsche Bank National Trust Company Trustee, $57,800, 11/30/2016.

7603 Coventry Dr., to Ad2 Capital LLC by American Homeowners Preservation Trust 2015a+ & Us Bank Trust Natl Assoc Trustee, $53,300, 11/30/2016.

7307 Sea Grape Ave., to Peter Termine by Sky Orl LLC, $45,000, 11/23/2016.

SAN ANTONIO

10529 Moshie Ln., to Deborah Pope & Michael Pope by Frances R. Mancini & Gregory R. Mancini, $300,000, 11/30/2016.

10045 Old Tampa Bay Dr., to Buonamici Family Revocable Trust & Buonamici Geno C Trustee by Ahhilya Margulies, $164,900, 12/1/2016.

10234 Moshie Ln., to Carol A. Fischer & Ronald C. Fischer by Yvette M. Courchaine & Valerie Nichols, $149,900, 12/5/2016.

SPRING HILL

15837 Greyrock Dr., to Marilyn V. Rivers & Robert T. Rivers III by Rita Watson Trapp & Brandon A. Watson, $184,000, 11/23/2016.

WESLEY CHAPEL

7130 Hamilton Ln., to Cruz Michael W. Dela & Cruz Rowelyn G. Dela by Manda Elizabeth Hollis, $313,000, 12/2/2016.

27507 Kirkwood Cir., to Curlin Beck by Fatina Tannoukhi & Khaled A. Tannoukhi, $278,000, 11/23/2016.

26943 Coral Springs Dr., to Gary A. Guiles & Tanya M. Guiles by Mohini L. Chilukuri & Syam S. Suri, $261,500, 11/25/2016.

7207 Westpoint Dr., to James Smart & Sharon Smart by Jaymes D. Wininger & Wendi Wininger, $260,000, 12/2/2016.

7636 Mariners Harbour Dr., to Leanne I. Updike & Michael R. Updike Jr. by Troy B. Chapman & Charolette L. Grimmer, $225,000, 12/5/2016.

30718 White Bird Ave., to Maribel Campoamor & Michael A. Campoamor Jr. by Justin M. Hackett & Sara C. Hackett, $224,900, 11/22/2016.

1536 Distant Oaks Dr., to Christiana Trust Trustee & Residential Credit Opportunities Trust by Michael Ray Kayser & Patricia Kayser, $224,800, 11/15/2016.

5649 Grindstone Loop, to Emilio J. Flores by Randy L. Berlin, $217,000, 12/6/2016.

27017 Cotton Key Ln., to Yonique Hacker & Joseph W. Waller by Jeffrey C. Ash & Ash Melanie Goudreau, $216,000, 11/28/2016.

30548 Palmerston Pl., to Hailey Peat by Ana V. Benitez & Michael Benitez, $205,000, 11/22/2016.

30830 Temple Stand Ave., to Ryan T. Goelz & Lauren G. Kaufman by Coreene A. Dorne & Jeffrey M. Dorne, $198,000, 11/25/2016.

7138 Royal George Ct., to Jane Fernandez & Annmarie Yanta by Ronald W. March Jr. & Tricia J. March, $197,000, 11/15/2016.

1712 Marumbi Ct., to Wells Fargo Bank National Association by Jessica Fitzpatrick & Shawn M. Fitzpatrick, $187,300, 11/23/2016.

31211 Bridgegate Dr., to Anthony Dhalu by Carlos H. Gutierrez & Desislava Gutierrez, $185,000, 11/18/2016.

31045 Bridgegate Dr., to Carol Ann Chromik & Holger F. Chromik by Dionne L. Alvarez, $185,000, 11/18/2016.

7523 Tower Bridge Dr., to Anson Williams by Bobby G. Lee & Bryan Lee, $172,000, 11/30/2016.

27842 Breakers Dr., to Alma Maria Narvaez by Bethania Drismery Hidalgo & Bethania Lundblad, $170,000, 12/5/2016.

6202 Chapel Pines Blvd., to Duane A. Karikas by Julio M. Parente & Sheri Lynn Parente, $164,000, 11/17/2016.

27861 Pleasure Ride Loop, to Ravi Acharya & Thejaswini C. Prakash by Robert Christopher Hathorn, $160,000, 12/1/2016.

5132 Quadrangle Ct., to Constance M. Lacroix & Henry W. Lacroix by Glenn D. Turner & Shauna W. Turner, $155,000, 11/18/2016.

31154 Mandolin Cay Ave., to Carrington Mortgage Services LLC by Ashley Pines Homeowners Association Inc & Of America Na Bank, $133,100, 11/30/2016.

31214 Flannery Ct., to Samantha N. Traspalacios by Maritza Espinosa, $130,000, 11/26/2016.

29918 Alta Vita Ln., to Jerry A. Pinilla by Christopher K. Mccarthy & Jennifer Mccarthy, $127,000, 12/2/2016.

27810 Pleasure Ride Loop, to Santos M. Roman by Cynthia A. Johnson, $114,000, 11/21/2016.

31437 Heatherstone Dr., to Sugar Homes LLC by Bryce Jardine, $85,000, 10/27/2016.

3034 Moss Hill St., to Joseph John Hartman by Skibum Properties LLC, $62,900, 11/30/2016.

3920 Chris Dr., to Carol Sue Beck & Mark Thomas Beck by Judy Elia & Marian Gadzala, $53,000, 11/30/2016.

28752 Hanging Moss Loop, to Deutsche Bank National Trust Company Trustee by Ameriquest Mortgage Securities Inc & Frankie M. Mccurdy, $50,100, 11/29/2016.

7232 Quail Hollow Blvd., to Of New York Bank & Of New York Mellon Bank by Maria Tereza Camoes & Citibank Federal Savings Bank, $50,100, 12/2/2016.

3021 Briar St., to David Himmelgreen & Carlos Romero by Whitney Whitacre, $48,900, 11/28/2016.

3650 Kiah Dr., to Jp Morgan Chase Bank National Association by Cathleen D. Bader & Philip Charles Bader, $44,000, 11/30/2016.

ZEPHYRHILLS

35525 Old Geiger Rd., to Christina German & Jeffrey Elton German by Kenneth T. Keith & Marjorie L. Keith, $330,000, 11/21/2016.

35524 Wickingham Ct., to Casey E. Kelly & Robert E. Kelly by Rita Manetta & Robert Manetta, $175,000, 11/30/2016.

40848 Faux Pas Rd., to Weststar Mortgage Corporation by Carolyn Prior & William Prior, $169,400, 11/3/2016.

37402 Castleberry Dr., to Alice M. Weygand & Kenneth W. Weygand by Mary E. Otney, $142,900, 12/1/2016.

7602 Mt Laurel Dr., to Carole E. Rowe by Letchworth Anthony & David Torres, $136,500, 11/23/2016.

34844 Chancey Rd., to Eileen A. Fiscus by Julia Rosenberg, $120,000, 11/21/2016.

7048 20th St., to Gonzalez Antonio Soto & San Juana Soto by Kassie Rhoades & Stephen M. Rhoades, $120,000, 12/6/2016.

4805 Foster Ln., to Charles Lisk III by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $107,800, 11/28/2016.

37542 Aaralyn Rd., to Reel Linda Clark by Diana L. Martin, $98,900, 11/30/2016.

36639 Dina Dr., to Suzanne V. Melhorn & Brian L. Seaward by Clarine E. Long & Long Clarine E Revocable Living Trust, $87,000, 12/2/2016.

5643 Dakota St., to Georgia E. Fulton & Todd J. Fulton by Mary M. Bodrogi & Sharon K. Ferwerda, $69,000, 12/7/2016.

39337 Orange Ave., to Steven Butler by Megan Studebaker, $60,000, 11/28/2016.

4801 Airport Rd. Apt 219, to Annika Lindh by John Lavell & Theresa Magpuri Lavell, $59,900, 11/23/2016.

36100 Lake Chase Blvd. Unit 102, to Victoria Gordon by Frank D. Wheeler Jr., $50,000, 11/30/2016.

38600 Calvin Ave., to J & S Investments LLC & Trackerhouses LLC by Godwin Vickie Trustee & Howard Wendyll H Revocable Living Trust, $50,000, 11/29/2016.

5422 Jo St., to Donna L. Ames & Neil R. Ames by Barbara J. Withers & Withers Barbara J Trustee, $45,000, 11/30/2016.

5417 Mary St., to Donna L. Ames & Neil R. Ames by Barbara J. Withers & Withers Barbara J Trustee, $45,000, 11/30/2016.

4703 Autumn Palm Dr., to Raymond L. Farr & Vazquez Lorena Alondra Peralta by Edward J. Eller, $40,000, 12/7/2016.