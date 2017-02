Pasco County real estate transactions for Feb. 3, 2017

DADE CITY

37635 Hidden Park Ter., to Kenneth James Mathis by Deborah A. Welch & Deborah Ann Welch, $160,000, 1/11/2017.

37324 Rose Ave., to Salvador Jaurequi Jr. by Homero Sixtos & Martha Sixtos, $40,000, 1/11/2017.

HOLIDAY

2405 Wood Pointe Dr., to Johanna C. Mccabe & Barbara J. Venniro by Deanna L. Kowzan & Matthew G. Kowzan, $270,000, 1/12/2017.

2344 Pleasant Hill Ln., to Anita Harris & Gary Harris by Andrea Wipf & Hermann C. Wipf, $176,000, 1/11/2017.

5750 Elkhorn Blvd., to Xiaojie Zheng by Charlene M. Moscovici & Charlene Paquette Moscovici, $120,000, 1/6/2017.

3542 Chauncy Rd., to Dona M. Grifka by Albert J. Fusco & Fusco Albert J Trustee, $100,000, 1/5/2017.

3004 Finch Dr., to Lincoln Fairweather & Ronett Fairweather by Debra L. Reiter, $85,000, 1/12/2017.

1420 Dartmouth Dr., to Victor Goltsman & Yuliya Mirskaya by Prudence Ann Peterson, $60,500, 1/10/2017.

HUDSON

13340 Miami St., to Dana E. Brown by Of Housing &. Urban Development Secretary, $318,000, 1/6/2017.

12524 5th Isle, to Lane C. Kaley by Dianne C. Moss & Moss Dianne C Revocable Trust, $175,000, 1/12/2017.

12549 Chenwood Ave., to Zachary M. Dendler by Connie H. Milliken & David M. Milliken, $169,900, 1/12/2017.

11214 Hollander Ave., to David John Vaughan by Karen P. Pipes & Kenneth J. Pipes, $140,000, 1/10/2017.

12631 Chenwood Ave., to Min Mang Xiong by Westvue Npl Trust 11 At Longvue Mortgage Capi, $138,500, 1/11/2017.

15300 Little Rd., to Eldy M. Nutter by Michelle A. Krim, $115,000, 1/13/2017.

8200 Mill Creek Ln., to Us Bank National Association by Beacon Woods Civic Association Inc & Hector Mendez, $80,100, 1/13/2017.

15032 Toni Ter., to Jacqueline Sue David by Edward A. Peterson Jr., $75,000, 12/19/2016.

7504 Rocky Point Dr., to Melanie L. Bowler by Peter J. Gauvin & William J. Harvey, $67,000, 1/11/2017.

12919 Wedgewood Way Apt B, to Marjorie V. Williams & Robert A. Williams by Bert Presant, $52,000, 1/4/2017.

7124 Florestate Dr., to Konstantinos Gotsis by Anna Feuerbach, $45,000, 1/6/2017.

LAND o'LAKES

22617 Southshore Dr., to Joseph Cannistra & Tamara Smith by Craig H. Weerts & Donna E. Weerts, $630,500, 12/30/2016.

7717 Whispering Wind Dr., to Donna M. Robishaw & John L. Robishaw by Margaret Halsey, $254,900, 12/9/2016.

3041 Gianna Way, to Us Bank Trust Na by Highlands Homeowners Ballantrae & Ballantrae Homeowners Association Inc, $216,100, 1/12/2017.

23141 Emerson Way, to Christopher M. Mccormick by Jacklyn K. Bradley, $202,500, 1/10/2017.

3458 Fyfield Ct., to Haydee Sevilla & Jorge H. Sevilla by Enid Lopez & Radames Lopez Jr., $160,000, 1/6/2017.

LUTZ

21024 Little Magens Loop, to Northeast Development LLC by Betty Jean Estes & Raleigh D Estes, $115,000, 1/11/2017.

NEW PORT RICHEY

6658 River Rd., to John P. Gilliss by Thomas P. Altman, $499,000, 11/23/2016.

4403 Trouble Creek Rd., to Denise T. Blackford & Michael H. Fink by Ann Elizabeth Hilimire, $300,000, 1/11/2017.

4911 Bonito Dr., to Melanie A. Mohr & Michael G. Mohr by John J. Alach & Alach Debra A. Santo, $280,000, 1/10/2017.

6824 Windwillow Dr., to Jacqueline Maness by Evette Marie Hallett, $242,900, 1/12/2017.

11436 Dorian Ct., to Susan J. Moore & James M. Munger by Melinda M. Atwater, $219,000, 1/13/2017.

1126 Trafalgar Dr., to Camille Q. Beattie by Janet Anderson & Robert Anderson, $189,000, 1/13/2017.

10022 Brookdale Dr., to Gerald R. Weyer & Karen M. Weyer by Scorzafava Mary Trust & Michael A. Scorzafava, $185,000, 1/17/2017.

4414 Devon Dr., to Fotios Bogdanos & Ioanna T. Bogdanos by Mary Lou Noorts, $155,000, 1/5/2017.

12014 Tournament View Ave., to Francis Cavallo & Lynn Cavallo by Angela Kisko & Paul Kisko, $150,000, 1/11/2017.

11406 Windstar Ct., to Helen Shoemaker & Walter Shoemaker by Young Rosemary B Revocable Living Trust & Young Willie E Trustee, $140,000, 1/6/2017.

6529 Remus Dr., to Ellen Walsh & Thomas E. Walsh by Joan Mcardle & Mcardle Joan Living Trust, $83,000, 1/10/2017.

5008 Coquina Cir., to Donna Lynn Borrelli & Frank Anthony Borrelli by Norma Jean Smith & Roger L. Smith, $80,000, 1/5/2017.

3802 Burden St., to Ammaji LLC by Torcana Usa Inc, $79,900, 1/12/2017.

3750 Burden St., to Ammaji LLC by Torcana Usa Inc, $79,900, 1/12/2017.

5432 Avery Rd., to Frank S. Gabriel by John A. Rodrigues, $68,000, 1/9/2017.

5057 Serene Sq, to Katherine D. Hier & Wilson J. Hier by Gary Lee Neel & Rebecca Ann Neel, $65,000, 12/15/2016.

4106 Highland Loop, to Eugene T. Doran & David L. Wall by Krista A. Holtzclaw & A. Perry Hubbs, $64,000, 1/9/2017.

6811 Lassen Ave., to Asfar Sayeed by Boudreau William C Trust, $62,000, 1/10/2017.

5026 French Cir., to B. Donald Bullman by Colleen M. Beaumont & John T. Corcoran, $55,000, 12/22/2016.

4203 Stratford Dr., to Daryll King & Karen King by Sue Ann Blocher Strobel, $55,000, 1/9/2017.

6505 Circle Blvd., to Mclennan Susan Hogan & Robert Mclennan by Carol S. Kline & Kenneth L. Kline, $43,500, 1/17/2017.

ODESSA

16131 State Road 54, to C. J. Investment Company N by Brian F. Odom & Joel V. Odom, $2,400,000, 1/12/2017.

PORT RICHEY

8241 Redfield Dr., to Zaldivar Stoyan G. Zaldivar by Satnam Summan & Surinder Summan, $128,000, 12/20/2016.

11422 Brown Bear Ln., to Joseph Robert Wilyard & Monica Rae Wilyard by Joseph J. Maillet, $104,000, 1/13/2017.

7824 Treasure Pointe Dr., to Loring G. Bee Jr. by Cowles Pasco Properties LLC, $85,000, 1/12/2017.

9034 Shallowford Ln., to Ferdinanda Carter & Cornelia Linders by Efrain Rivera & Carmen Vann, $73,500, 1/13/2017.

11131 Pembridge Ct. Apt 3, to Klein Ronald C Trust & Klein Susan Trust by Margery E. Scudella & Salvatore Scudella, $45,000, 11/17/2016.

6638 Sandra Dr., to Drew Property Group LLC by Ricks Holdings LLC, $44,000, 1/13/2017.

8054 Embassy Blvd., to Geovanys Rosa by Darlene Hill, $42,000, 1/13/2017.

9320 Sterling Ln., to Zhen Yun Li by Yong Bin Liu, $40,000, 1/11/2017.

SAN ANTONIO

29312 Coharie Loop, to Jerome Bayer & Priscilla Bayer by Barbara A. Seeman & James W. Seeman, $240,000, 1/13/2017.

WESLEY CHAPEL

6051 Sand Key Ln., to Deutsche Bank National Trust Company As Trust by Troy Millard & Troy A. Millard, $249,800, 1/11/2017.

31026 Creekridge Dr., to Jennifer Beck & Ithan Sanchez by R. Ippolito & Tim Savio, $242,200, 1/17/2017.

1439 Beaconsfield Dr., to Hsbc Bank Usa National Association by Nabil Khalaf & Sarah Mccorry, $200,100, 1/10/2017.

28917 Bay Tree Pl., to Stacy L. Nelson by Alisa M. Holton & Eric S. Holton, $195,000, 1/5/2017.

1445 Appleton Pl., to Bayview Loan Servicing LLC by Na Citibank, $50,100, 1/10/2017.

ZEPHYRHILLS

39714 Amethyst Way, to Ray A. Fuller by Tracy R. Cobb & Michael D. Sweet, $87,500, 12/22/2016.

39038 12th Ave., to Savas Inc by Jpmorgan Chase Bank National Association, $83,500, 12/7/2016.

39052 5th Ave., to Huntington National Bank by Janet L. Franks & Franks Janet L Unknown Spouse Of, $70,000, 1/11/2017.

39624 Elgin Dr., to Jacky James Lawless & Sharon Jeanne Lawless by Ida Hemeon, $60,000, 1/9/2017.

3313 Daffodil Dell, to Alfred Eugene Pearson & June Ann Pearson by Joyce Frankford, $59,900, 12/27/2016.

5915 Brickleberry Ln. Unit 104, to Ayaz Shaikh by Of America Na Bank & New Penn Financial LLC, $52,500, 12/22/2016.