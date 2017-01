Pasco County real estate transactions for Jan. 27, 2017

DADE CITY

37452 Pappy Rd., to Leroy R. Vollmer & Therese A. Vollmer by Arthur M. Voskian & Voskian Arthur M Trust, $272,000, 1/10/2017.

20804 Old Trilby Rd., to Bradley Denney by Shirley Register Green, $57,000, 1/4/2017.

HOLIDAY

1333 Normandy Blvd., to Corey Holroyd & Jeanie Holroyd by Glen K. Hardy & Martinique Hardy, $144,000, 12/28/2016.

1316 Fuchsia Dr., to Sheri Ford & Francis T. Martin Jr. by Carol S. Wittig & Wittig Carol S Living Trust, $124,000, 1/5/2017.

3342 Windfield Dr., to Tuckalow Properties LLC by Marilyn H. Peck & Richard A. Peck, $94,900, 1/10/2017.

3609 Landale Dr., to Gerald S. Verge & Nancy J. Verge by Christiana Trust & Rbshd 2013 1 Trust, $84,900, 12/29/2016.

5708 Andrea Dr., to Harilaos Kyriakakos & Maria Kyriakakos by Richard Spillman, $72,000, 1/10/2017.

4931 Bartelt Rd., to Matdun LLC by 4931 Bartelt Road Trust & Jonas Steven K Trustee, $60,000, 1/10/2017.

4108 Chesswood Dr., to Matthew Beard by James L. Leite, $57,000, 12/29/2016.

1506 Linstock Dr., to Valerie Tripp & Wayne Tripp by Matthew P. Terry, $49,300, 12/22/2016.

3524 Hoover Dr., to Florida Home Deals LLC by Alternative Home Solutions Group LLC, $48,600, 1/5/2017.

4353 Tahitian Gardens Cir. Apt F, to Caroline Cappel & James Cappel by Mary A. Walker, $48,000, 12/28/2016.

2127 Hilo Dr., to James Joseph Decarlo by Johnsen John C Trust & Karen Korinda, $40,000, 12/29/2016.

HUDSON

9218 Tournament Dr., to Janice K. Gonzalez & Jesus O. Gonzalez by Kevin A. Carrabba & Simone Carrabba, $220,000, 1/11/2017.

6718 Sea Ranch Dr., to Lori Conners & Michael P. Conners by Stage 2 Properties LLC, $194,900, 1/6/2017.

8850 Poe Dr., to Dolores E. Novitsky & Joseph John Novitsky by Raymond Devoe & Raymond F. Devoe, $194,000, 12/30/2016.

12651 Chenwood Ave., to Susan Kaczmarek by Underwood Estel R & Josseline M. Underwood, $174,900, 12/30/2016.

13628 Leslie Dr., to Henry H. Hall & Rosemarie Hall by Marina Hoyer & Winfried Hans Hoyer, $156,000, 12/30/2016.

9403 Larch Ct., to Laura J. Wilton & Tyler Wilton by Frances R. Titus & Titus Frances R Revocable Living Trust, $148,000, 12/22/2016.

16217 Chief Dr., to Natalie M. Crawford & Richard E. Crawford by Michele P. Savage, $118,000, 1/3/2017.

16106 Villa Dr., to John S. Stirsman & Melissa J. Stirsman by Antonio C. Carvalho & Jennifer Carvalho, $101,000, 12/27/2016.

14912 Edgewater Cir., to Of New York Mellon Bank by Flaherty John Unknown Heirs Of & Kathleen Flaherty, $100,000, 12/13/2016.

13128 Greenview Ct., to Mary Stanfield & Robert Stanfield by Tom Gragnaniello, $82,000, 1/9/2017.

12407 Eagleswood Dr. Apt D, to Crystal D. Boccalupo by Camille Parente, $65,000, 12/22/2016.

13220 Houston Ave . Lot 34, to Thomas J. Olsen by Nora Bsullak & Donald Saluta, $47,000, 12/23/2016.

13220 Houston Ave . Lot 130, to Brenda Sue Jones & Ricky Leon Jones by Huguette Damour Fortier, $44,500, 12/29/2016.

LAND O LAKES

20902 Broadwater Dr., to Amber Morgan & Jason Morgan by Florida Investors Capital LLC, $482,900, 12/29/2016.

23440 Gracewood Cir., to Joanna Cherry & Richard Cherry by Matthew Mingle & Nancy G. Mingle, $381,400, 1/6/2017.

3932 Peninsular Dr., to Donna Valenti & James N. Valenti by Edwin M. Mora, $380,000, 1/6/2017.

3250 Stonegate Falls Dr., to David R. Palmer & Leilani A. Palmer by Melissa M. Blocker, $350,000, 12/21/2016.

2339 Oasis Dr., to Linda R. Wagner & Stephen W. Wagner Jr. by Raquel O. Blankenhorn & Thomas F. Blankenhorn, $325,000, 12/28/2016.

3716 Munnings Knl, to Jason Faiella & Tasha Faiella by Jose J. Martinez & Maria Martinez, $297,900, 12/29/2016.

3423 Chessington Dr., to Angelina J. Fernandez & Anthony D. Fernandez by Clinton A. Green & Tiffany E. Green, $265,000, 1/4/2017.

3021 Gianna Way, to John R. Knost by Kted2 LLC, $239,900, 12/22/2016.

15553 Locustberry Ct., to Ernesto Alvaro & Mireya Alvaro by Allan J. Shanberg & Susan G. Shanberg, $231,000, 12/29/2016.

21823 Waverly Shores Ln., to Jessica M. Pham & John A. Pham by Martin A. Tschinderer & Hope Vance, $225,000, 1/9/2017.

23925 Forest Pl., to Amanda Wierenga & David Wierenga by Nicole Hyde & Tyler P. Hyde, $225,000, 1/5/2017.

4751 Wessex Way, to Eli Roman by Carullo Atalie Trustee & Carullo Family Trust, $221,500, 12/27/2016.

18407 Holland House Loop, to Suntrust Mortgage Inc by Montanez Maritza Aponte & Concord Station Community Association Inc, $175,800, 1/4/2017.

7253 Cleopatra Dr., to Tammy Harman by Flora Florio Delaney & John T. Delaney, $162,000, 12/28/2016.

17519 Stinchar Dr., to Laura L. Arndt & Michael H. Arndt by Fischer Eva Trustee & Fischer Neal Revocable Trust, $124,900, 12/12/2016.

2819 Girvan Dr., to Prof-2013-m4 Legal Title Trust by Any & All Unknown Parties & Ballantrae Homeowners Association Inc, $115,100, 1/5/2017.

7412 Trovita Rd., to Wells Fargo Bank Na by Groves Golf & Country Club Master Association & Jpmorgan Chase Bank Na, $107,200, 1/6/2017.

LUTZ

24330 Summer Wind Ct., to Amanda Wilmoth by Mary Ann Sisi, $227,500, 12/30/2016.

17530 Gunlock Rd., to Terry W. Brady by Maxwell Rounding & Mildred Rounding, $75,000, 12/28/2016.

NEW PORT RICHEY

7951 Callan Ct., to Thiago Prado Pereira by Sallie D. Skipper, $410,000, 1/9/2017.

11430 Lakeview Dr., to Darnella Schul & David Schul by Allene H. Mack & Richard H. Mack, $390,000, 1/5/2017.

2424 Tarragon Ln., to Barbara Frone & Paul Frone by Jennifer K. Hallgren & Lawrence A. Hallgren, $322,000, 1/5/2017.

5436 Wyoming Ave., to Christine P. Smith & Roger D. Smith by Cecilia M. Wright & Charles B. Wright, $280,000, 1/11/2017.

2130 Ground Squirrel Dr., to Joshua Dayne Cleary by Pasco Land Trust & Cheryl Presti, $255,000, 12/30/2016.

8932 Crescent Forest Blvd., to Joseph Charles Pratt & Pagona M. Pratt by Georgianna Champagne & John L. Champagne, $250,000, 1/10/2017.

1152 Almondwood Dr., to Carolyn A. Roy & Douglas J. Roy by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $229,900, 12/28/2016.

9354 Spicer Ct., to Dana Meyers & Kristina Meyers by Mitchell Berg, $215,000, 12/8/2016.

9867 Stephenson Dr., to Anna M. Lawmaster & Jeffrey D. Lawmaster by Edward J. Leviseur & Leviseur Edward J Trustee, $190,400, 1/6/2017.

9420 El Kajon Ln., to Michael J. Zettle by Carolanne Franzese, $155,000, 1/6/2017.

4130 Sail Dr., to Angela Decapita & Brandon Lee Decapita by Ryan Joseph Mortti, $150,000, 1/6/2017.

7847 Barclay Rd., to El Dorado Re Development LLC by Terry Leon Bratcher, $137,000, 1/6/2017.

3627 Grayton Dr., to Wendy Jo Wilkinson Bowman by Susan Flowers, $134,900, 12/30/2016.

8806 Torchwood Dr., to 8806 Torchwood Land Trust & Trinity Management Group LLC Trustee by Roberta K. Moss, $130,000, 1/5/2017.

4928 Prince George Cir., to Eileen Jenkins Peters & George Peters by George Paul Pidany & Lynn Gloria Thomas, $120,000, 1/5/2017.

3938 Trophy Blvd., to Alan V. Garvey & Nancy Garvey by Antoinette Menier & Menier Antoinette Trust, $98,000, 1/9/2017.

6634 Batea Ter., to Dog Properties Lllp Purple by Graystone Investment Group LLC, $80,000, 12/30/2016.

7342 Kildare St., to Patrick T. Kelliher by Lucille M. Foran, $79,000, 1/9/2017.

4133 Grayton Dr., to Nicholas Tsahalis by Charlotte M. Simmons & Simmons Charlotte M Trust, $77,000, 1/6/2017.

3950 Lighthouse Way, to Lenice Baxter & Robert Baxter by Lubov Sincavage & Sincavage Lubov Trust, $70,000, 12/19/2016.

8720 Brookwood Dr., to Garcia Brothers Investment Group LLC by Joseph Everall & Laura Everall, $68,900, 1/3/2017.

6734 Ranchwood Loop, to Torcana Usa Inc by Eugene F. Echle Jr. & Jan M. Echle, $60,000, 12/28/2016.

6236 Main St., to Maricely Villamizar by Johana M. Gonzalez, $55,000, 1/6/2017.

6305 Alaska Ave., to Torcana Usa Inc by Telemachos J. Fiouris & Miriam L. Greenbaum, $51,500, 1/5/2017.

6600 Old Main St., to Michelle Ann Nitz by Cassandra Cartwright, $48,000, 1/11/2017.

6610 Durian Trl, to Patricia L. Davis & Carol L. Gillig by Rio Jennifer Lynn Del & Nicholas Mastrella, $44,000, 12/16/2016.

11916 Boynton Ln., to Cesar A. Zayerz & Elena C. Zayerz by Peggy Jackson, $43,500, 1/4/2017.

7247 Cedar Point Dr., to 7247 Cedar Point Drive Land Trust & Trustee Company Trustee by Betty Lou Elliott & Betty Lou M. Elliott, $40,000, 12/28/2016.

ODESSA

1710 Chesapeake Dr., to Deleon Manuel Antonio Rodriguez & Maria Magdalena Rodriguez by Dilling Investments LLC, $89,900, 1/5/2017.

PORT RICHEY

10322 Choice Dr., to Tommy Sauls by Andrew Yuhas & Andrew J. Yuhas, $107,800, 12/22/2016.

8045 Pasadena Dr., to Rose Marie F. Hoster & Terry N. Hoster by Thomas C. Buckman, $96,000, 1/10/2017.

5609 Berlin Dr., to Jackie Anders & Robin Fries by Claudette M. Samson & Samson Claudette M Revocable Living Trust, $89,900, 1/7/2017.

11231 Tamarix Ave., to Jean S. Skinner & Warren E. Skinner by James Byrnes & Theresa Byrnes, $89,300, 1/7/2017.

9737 San Vincente Way, to Anna Heiler & Anthony Heiler by Charles Ira Askren, $85,000, 1/5/2017.

6623 Lenoir Dr., to Terry L. Even by Biederman Florence M Revocable Trust Agreemen & Jacqueline A. Stevens, $83,500, 12/30/2016.

8010 Mockernut Ln., to Janet Kasney & Robert D. Upshaw by Christiana Trust Trustee & Normandy Mortgage Loan Trust Series 2016 1, $79,900, 1/3/2017.

7835 Arbordale Dr., to Kiang Kathleen Aki Trustee & Kiang Revocable Living Trust by Allison D. Jackson & Sherrill Jackson, $76,000, 1/6/2017.

8435 Moulton Dr., to Simplified Home Solutions LLC by Lane Dorothy E. Hyder & Hyder Lane Dorothy E Revocable Trust 2004, $75,000, 12/21/2016.

11114 Tyler Dr., to Jensen Rentals LLC by Richard Koster, $71,000, 1/5/2017.

7711 Farmlawn Dr., to Torcana Usa Inc by Chia Yu Chen & Jay W. Shifflett, $66,000, 12/29/2016.

7302 Vienna Ln., to Branton V. Dorsey by Dorsey Irene R Trust Agreement & Dorsey Mark C Trust Agreement, $65,000, 12/1/2016.

8746 Saint Regis Ln., to Haris Pat H Trustee & Iris Living Trust by Jake Geigle, $50,000, 1/11/2017.

SAN ANTONIO

10126 Old Tampa Bay Dr., to Acv Homes LLC by Roseann Hirsch, $111,000, 1/4/2017.

SPRING HILL

17439 Monteverde Dr., to Edna T. Mcconnell & Jeffrey T. Mcconnell by John R. Mcdaniel & Kathleen S. Mcdaniel, $300,000, 1/6/2017.

18028 Scooter Ct., to Becki Brookfield & John Brookfield by Candace Chalker & Candace Leann Cooke, $166,000, 1/5/2017.

12413 Field Point Way, to Freo Florida LLC by Nelson Sanjurjo Rodriguez & Barbara P. Sanjurjo, $160,000, 12/29/2016.

19951 Bowman Rd., to Robert L. Caron & Pikul Chinbut by Mary E. Barone, $149,900, 1/11/2017.

16333 Laurel Garden Ct., to Sonja A. Allen by Barrington W. Allen, $115,000, 1/4/2017.

15710 Stable Run Dr., to Joan Heinsen & Robert M. Heinsen by Kristen M. Jenkins & Robert J. Jenkins, $115,000, 1/10/2017.

17046 Shirla Rae Dr., to Raymond L. Hert by Donald Bowen, $40,000, 12/2/2016.

WESLEY CHAPEL

26730 Shoregrass Dr., to Sandra Adams by Marissa P. Pascual & Marissa P. Reeves, $345,000, 1/9/2017.

1418 Deerbourne Dr., to Valle Clinton Wade Del & Valle Nanette M. Del by Dgt Properties LLC, $326,000, 1/3/2017.

27716 Breakers Dr., to Darren Rawlins by Andrew W. Spaw & Sherri L. Spaw, $305,000, 12/21/2016.

27235 Coral Springs Dr., to Harold Mccants & Sithu Namali Mccants by Bonita Joyce Daniel & Willie Leon Daniel, $295,000, 1/6/2017.

5207 Riva Ridge Dr., to Liza Ronda by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $266,000, 12/30/2016.

27543 Baybrook Loop, to John Mark Johnson & Linda Gray Johnson by Rachel Ann Hellbaum & Rachel Ann Parsons, $260,000, 12/27/2016.

6153 School House Ct., to Linda Em Chum & Frankie Hieu Pham by Christina Kipping & Joseph H. Kipping, $243,500, 12/19/2016.

6846 Boulder Run Loop, to Nabor A. Perez Ciro & Susana Carolina Barrios Mujica by Marilyn Achieng Aluoch & Hesborn Q. Wao, $240,000, 12/30/2016.

6950 Orvicti Ct., to Donna J. Freie & Jeffrey B. Freie by Rebecca Bartley & Rebecca Personal Representative Bartley, $239,900, 12/30/2016.

5916 Count Turf Ln., to Kylen Elizabeth Kolch & Robert Geoffrey Roman by Jamie M. Schmidt & Karl F. Schmidt, $220,000, 12/28/2016.

1321 Ocean Reef Rd., to Janine Portillo & Nicholas Portillo by Katie A. Kasperek, $218,000, 12/23/2016.

9633 Sunny Slope Ln., to Mary Jean Humphreys & Thomas J. Humphreys by Kristen Ericksen & William Koch, $218,000, 12/28/2016.

1351 Crimson Clover Ln., to Corey S. Cagwin & Cagwin Elena Berrera Chamorro by Paul D. Burns, $216,000, 1/6/2017.

3248 Chapel Creek Cir., to Amrit Agarwal & Apeksha Gupta by Grace Lopez & Juan Lopez, $215,000, 1/6/2017.

27350 Coral Springs Dr., to Elen Kutmando by Jayne A. Hemrich, $210,000, 1/6/2017.

4434 Fieldview Cir., to Stacy Wilson by Sonia Alvarado, $210,000, 12/29/2016.

30710 Pumpkin Ridge Dr., to Deepak Sharma & Meenakshi Sharma by Drizzban Richardson & Lourdes Richardson, $204,500, 12/29/2016.

29003 Old Marsh End, to David Pierrepont by Kevin C. Lange, $188,000, 1/5/2017.

4253 Warwick Hills Dr., to Chad A. Woodhouse & Lauren D. Woodhouse by Brendon D. Ramsay, $187,000, 12/29/2016.

28643 Fairweather Dr., to Ob Capital LLC by Mae Fannie & Federal National Mortgage Association, $181,200, 12/27/2016.

6505 Gentle Ben Cir., to Marisa C. Frome & Robert F. Frome Jr. by Jerry H. Johnston & Patricia A. Johnston, $180,500, 12/30/2016.

28406 Meadowrush Way, to Saleh Saed by Ethem Cakandemir Sr., $175,000, 12/29/2016.

28924 Bay Tree Pl., to Diego Gil Medina & Juan Santos by Timothy A. Long, $175,000, 1/3/2017.

6236 Ashfield Pl., to Nomad Capital LLC by Iris Roberts Stafford, $155,000, 12/30/2016.

5202 Blue Roan Way, to Marilyn H. Peck & Richard A. Peck by Kathleen Marie Leary, $130,500, 1/11/2017.

26521 Brahma Dr., to Alan Disotto by Pablo V. Gomez, $65,000, 12/29/2016.

33346 Arthur Dr., to Hector Hernandez by Bonnie L. Dunlap, $58,500, 12/21/2016.

30313 Clearview Dr., to Of America Na Bank by Medro H. Grantham & Peggy L. Grantham, $57,100, 1/10/2017.

5020 Mill Pond Rd. Apt 3173, to Albert Krux & Lisa Krux by Branch Banking And Trust Company, $45,000, 12/23/2016.

ZEPHYRHILLS

34646 Birchmont Ln., to David Rotteveel & Stephanie Rotteveel by Fred N. Hayes Jr. & Gina R. Hayes, $170,000, 1/7/2017.

37623 Gill Ave., to Rachel A. Gamache & Ronald D. Gamache by Margaret Erin Duncan & Timothy Joseph Fischer, $151,000, 12/27/2016.

35224 Whispering Pines Dr., to Maria I. Sosa by Heather R. Smith & John L. Smith, $136,000, 1/10/2017.

5315 Comanche St., to Carolyn L. Marshall & William T. Marshall II by Marianne Priante, $135,000, 1/5/2017.

39040 Haven Ave., to John Hinkle by Johnny D. Weeks, $128,000, 1/6/2017.

5613 18th St., to Richard M. Churchill & Zhou H. Churchill by Anne M. Mccusker & Mccusker Anne M Living Trust, $115,000, 1/5/2017.

39035 Haven Ave., to Margarita Lopez & Pedro Lopez by Beverly E. Crittenden & Crittenden Beverly E Living Trust, $100,000, 12/28/2016.

39087 Citadel Cir., to Vivian M. Pringle by Barry L. Bradford Atty In Fact & Judith A. Woods, $91,000, 1/4/2017.

5721 Apache St., to Emeel S. Shunnarah by Clifford Dane C Estate Of & Eric Personal Representative Gifford, $79,000, 1/10/2017.

39249 Heights Ave., to Wells Fargo Bank Na by William Lecroy Jr. & Lecroy William Unknown Spouse Of, $75,600, 1/10/2017.

38065 Lawanda Loop, to Eileen Ozar & Eric Ozar by Colonel D. Conner Jr. & Linda M. Conner, $68,000, 1/6/2017.

36801 Judee Dr., to Myrtle Lee & Roy W. Lee by Deborah C. Ahearn & Carol L. Cook, $66,000, 12/31/2016.

37535 8th Ave., to Vanderbilt Mortgage And Finance Inc by Shannon C. Stewart, $57,300, 1/3/2017.

4846 Baker Ave., to Linda S. Carlson by Donald Ackerman & Sandra Ackerman, $55,000, 1/5/2017.

5617 23rd St., to Bay Area Property Acquisitions LLC by Buyers Title Inc & Mae Fannie, $49,000, 12/29/2016.

5910 19th St., to Alyssa Investments LLC by Deutsche Bank National Trust Company Trustee & Indymac Imsc Mortgage Loan Trust 2007 F3, $40,400, 12/30/2016.